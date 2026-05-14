البيت الأبيض يعلن عقد لقاء ثنائي إيجابي بين الرئيسين الأمريكي والصيني

نيويورك في 14 مايو / وام / أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا وصفه بـ"الجيد" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك توسيع وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية وزيادة الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان صادر اليوم الخميس، أن عددا من قادة كبرى الشركات الأمريكية شاركوا في جزء من الاجتماع الثنائي بين الجانبين.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين أكدا خلال اللقاء أهمية البناء على التقدم المحرز في وقف تدفق سلائف مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

كما كشف البيان عن اتفاق الجانبين على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا بما يضمن حرية تدفق الطاقة العالمية.

ولفت أيضا إلى تأكيد الرئيس الصيني، خلال الاجتماع، موقف بلاده المعارض لعسكرة مضيق هرمز، ورفضها لأي محاولات لفرض رسوم على استخدامه، معربا في الوقت ذاته عن اهتمام الصين بشراء المزيد من النفط الأمريكي بهدف تقليل اعتمادها على المضيق مستقبلا.

واختتم البيان بالتأكيد على اتفاق البلدين بأن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا تحت أي ظرف.

