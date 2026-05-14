خليفة بن طحنون بن محمد يشهد العرس الجماعي لـ619 عريساً من أبناء الإمارات

أبوظبي 14 مايو/وام/ شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، العرس الجماعي الذي نظَّمته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمجلس مدينة شخبوط في أبوظبي، بمشاركة 619 عريساً من مختلف إمارات الدولة.

وقدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان التهاني إلى العرسان وذويهم، متمنّياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، مؤكِّداً أنَّ تنظيم هذه المناسبة يأتي في إطار حِرص القيادة الرشيدة على تيسير سُبل الزواج أمام الشباب، وتعزيز التلاحم المجتمعي، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي.

يهدف تنظيم هذا العرس الجماعي، الرابع ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي تقيمها مؤسسة خليفة الإنسانية، إلى تمكين الشباب من بدء حياة أسرية مستقرة، ويأتي تزامناً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، الذي يسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي تقوم عليها الأسرة الإماراتية، ويحتفي بدورها المحوري في بناء مجتمع مزدهر.

حضر المناسبة عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان، وجمعٌ من المدعوّين والمهنِّئين.