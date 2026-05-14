جولة دي بي ورلد تفوز بجائزة أفضل حدث رياضي عالمي في الشرق الأوسط

أبوظبي في 14 مايو/وام/ فازت جولة دي بي ورلد للجولف بجائزة أفضل حدث رياضي عالمي ضمن الحفل السنوي لجوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط "SPIA"، وذلك عن تنظيم بطولة جولة دي بي ورلد الختامية لموسم "السباق إلى دبي".

وتسلم فريق عمل جولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط، التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، الجائزة خلال الحفل الذي أقيم أمس في "سبيس 42 أرينا" بأبوظبي، بحضور نخبة من القيادات الرياضية في الدولة.

جاء تتويج الجولة بالجائزة عن تنظيم بطولة جولة موانئ دبي العالمية 2025، التي كرّست مكانتها واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية المقامة في المنطقة، لما قدمته من تميز تنظيمي وتأثير اقتصادي وإرث رياضي متنامٍ.

وشهدت البطولة التي أقيمت في دبي عام 2025 حضوراً جماهيرياً هو الأكبر في تاريخ بطولات الجولف بالدولة وتضمنت ابتكارات جديدة لتعزيز تجربة المشجعين، من بينها سقف "ماجيك سكاي" فوق منطقة انطلاق الضربة الأولى.

وأسهمت البطولة في تحقيق عائدات اقتصادية إضافية بلغت 60 مليون دولار، فيما شكل الزوار الدوليون أكثر من 30% من إجمالي مشتري التذاكر، ما يعكس الدور المتنامي للبطولة في دعم السياحة الرياضية وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة الأحداث الكبرى.

يعد هذا التتويج الثاني على التوالي للبطولة بالجائزة نفسها، بعد فوزها بها في العام الماضي.

كما حصلت جولة دي بي ورلد على جائزة التقدير المتميز ضمن فئة أفضل منظمة رياضية للعام، عقب موسم 2025 الذي شهد حضوراً قياسياً بلغ 163 ألف متفرج في آخر بطولتين من التصفيات النهائية بأبوظبي ودبي، إلى جانب نمو قوي في إيرادات الرعاية ونسب المشاهدة التلفزيونية على مدار الموسم.