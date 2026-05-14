افتتاح مركز "مدلاب" الجديد لتدريب الجراحين وتطوير المهارات الطبية في دبي

دبي في 14 مايو/ وام/ أعلن مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم افتتاح المركز التدريبي الجراحي الجديد لمعهد “مدلاب” للتدريب، المزوّد لخدمات التعليم الطبي والتدريب الجراحي المتخصص في التشريح التطبيقي وتقنيات المحاكاة، وذلك في خطوة تعكس تنامي الطلب على برامج التدريب السريري العملي والمتقدم في دولة الإمارات والمنطقة.

يستهدف المركز دعم الكوادر الطبية والجراحية عبر توفير بيئة تدريبية متخصصة تتيح تنمية المهارات السريرية وتبني أحدث التقنيات الجراحية في ظل امتلاكه القدرة على استيعاب ما بين 1000 و1500 متخصص في مجال الرعاية الصحية سنويا، من الاستشاريين والمتخصصين والممارسين في بداية مسيرتهم المهنية.

يقدم البرامج التدريبية نخبة من الأساتذة الدوليين والخبراء الإقليميين وشركاء القطاع الصحي، إلى جانب مجموعة استشارية من الجراحين والأخصائيين العاملين في مستشفيات تعليمية وجامعات مرموقة في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط.

وأكد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم، أن افتتاح المركز الجديد يجسد قوة منظومة الرعاية الصحية وعلوم الحياة في دولة الإمارات، وقدرتها على استقطاب الكفاءات المتخصصة في التدريب الجراحي، مشيرا إلى أن المركز يوفر منصة متقدمة للتدريب ضمن بيئة تعليمية عملية وآمنة تسهم في صقل المهارات السريرية وتحقيق أفضل النتائج الطبية للمرضى، بما ينسجم مع رؤية “نحن الإمارات 2031” وأجندة دبي الاقتصادية D33.

يضم المركز مختبرات للتدريب التشريحي التطبيقي، وأنظمة سمعية وبصرية متطورة للعرض المباشر والتسجيل، ومساحات مخصصة للتعلم التفاعلي والتجارب العملية ويقدم دورات تدريبية في تخصصات جراحة العظام والعمود الفقري والإصابات الرياضية وجراحة الوجه والفكين والجراحات الترميمية.

من جانبه، قال الدكتور بلال اليافاوي، الرئيس التنفيذي لمعهد “مدلاب” للتدريب، إن المركز يهدف إلى الارتقاء بمستوى التدريب الجراحي عبر برامج عملية تحاكي الواقع السريري، مع خطط لتوسيع البرامج التدريبية وزيادة أعداد المتدربين خلال السنوات المقبلة.