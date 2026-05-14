جامعة الفجيرة و"الأوركسترا" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم المواهب

الفجيرة في 14 مايو/ وام/ وقّعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع أوركسترا الفجيرة الفيلهارمونية، في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية والفنية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية المواهب الإبداعية وترسيخ الحراك الثقافي والفني في المجتمع.

وقع المذكرة سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وسعادة سالم الفلاحي، مدير أوركسترا الفجيرة الفيلهارمونية وتهدف إلى بناء شراكة استراتيجية تسهم في دعم الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية، من خلال تنظيم الفعاليات المشتركة، وإقامة الورش التدريبية والعروض الموسيقية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الإبداعية والفنية، بما يعزز من دور الثقافة والفنون في تنمية المجتمع وإثراء البيئة التعليمية وصقل المواهب الطلابية.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم أن المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز دور الجامعة في دعم المشهد الثقافي والفني، مشيراً إلى حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الثقافية التي تسهم في تطوير المواهب الشبابية وترسيخ القيم الإبداعية في المجتمع.

من جانبه، أكد سعادة سالم الفلاحي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية في دعم الحراك الفني وتنمية الطاقات الإبداعية، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة الفجيرة سيفتح آفاقاً جديدة لإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تسهم في تعزيز الثقافة الموسيقية والفنية لدى الشباب.