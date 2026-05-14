"بريسايت" توقع مذكرة تفاهم مع الجبل الأسود لتعزيز البنية التحتية بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 14 مايو / وام/ وقعت "بريسايت" مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية في جمهورية الجبل الأسود بهدف دفع مسيرة التحوّل الرقمي الوطني في البلاد من خلال تطوير منصّة الجيل الجديد "سمارت نيشن".

وبهذه المناسبة استقبلت شركة بريسايت معالي ميلويكو سباييتش رئيس وزراء الجبل الأسود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة .. في جولة تفقدية لعملياتها في أبوظبي شهدت نقاشات حول مبادرات المدن الذكية والتحول الرقمي في جميع أنحاء جمهورية الجبل الأسود.

ترسي المذكرة إطاراً استراتيجياً طويل الأمد بين بريسايت وحكومة الجبل الأسود لتصميم ونشر نظام متكامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يشمل المدن وبنيتها التحتية.

وستعمل المنصّة على توحيد البيانات الآنية الواردة من أنظمة المرور والسلامة العامة والضوضاء والطوارئ ضمن طبقة واستجابة تشغيلية واحدة، بما يتيح استجابة منسّقة بين المؤسسات الوطنية والبلدية، وينقل العمليات من مرحلة الرصد التفاعلي إلى اتخاذ قرارات استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل بريسايت بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية عبر ثلاث مراحل تشمل إجراء دراسة جدوى وطنية، وتنفيذ عملية منظمة لتبادل البيانات بهدف رسم خريطة للأنظمة ومصادر البيانات القائمة، وأخيراً تطوير خارطة طريق تفصيلية للتنفيذ.

وتشمل المبادرة إدارة المرور الذكية للحدّ من الازدحام وتعزيز السلامة على الطرق، وأنظمة الاستعلام الوطنية لتعزيز الوعي بالموقف، والاستجابة المتكاملة للطوارئ لتسريع التنسيق بين الجهات المعنية.

وقال دانيلو شارانوفيتش، وزير الداخلية في الجبل الأسود، إن الجبل الأسود تلتزم بتطوير بنية تحتية وطنية حديثة ومرنة وآمنة، ويمثّل هذا التعاون مع بريسايت خطوة مهمة في هذه المسيرة، وبصفتها شريكاً موثوقاً يتمتع بسجل حافل في نشر الذكاء الاصطناعي التطبيقي على نطاق وطني، تمتلك بريسايت الخبرات والقدرات اللازمة لمبادرة بهذا الطموح، معربا عن تطلعه للعمل معاً لتعزيز السلامة العامة وتعزيز التنسيق وتحقيق تحسينات ملموسة في خدمة مواطنينا.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن التحوّل الوطني يحتاج أكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فهو يتطلب أنظمة ذكية تعمل على نطاق واسع، ومن خلال هذه الشراكة مع الجبل الأسود، نعمل على تصميم منصة موحّدة تدمج بين البيانات والذكاء الاصطناعي والعمليات بشكل كامل ضمن نسيج البنية التحتية للبلاد، وهذا هو الذكاء التطبيقي على أرض الواقع، إذ يتيح للحكومات الانتقال من الأنظمة المجزأة إلى عمليات منسّقة واستباقية تعزّز المرونة والسلامة والأداء طويل الأمد.

وبالاستناد إلى بنية بريسايت التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، سيحوّل النظام البيانات المجزأة إلى سيطرة تشغيلية منسّقة وفورية.

وتتيح هذه البنية رؤى مستمرة واستجابة ذاتية من الأنظمة وتنسيقاً مركزياً بين الجهات الوطنية والبلدية، بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة على نطاق واسع.

ويعكس التعاون بين الجانبين التزاماً مشتركاً ببناء بنية تحتية رقمية سيادية وقابلة للتوسع تتماشى مع أولويات التنمية في الجبل الأسود على المدى الطويل.

وتضمن المبادرة دمج حوكمة البيانات وشفافية الأنظمة والمرونة التشغيلية في كل طبقة من طبقات التنفيذ وتوفّر الأساس لإجراء دراسات الجدوى وتبادل البيانات وتطوير خارطة طريق تفصيلية للتنفيذ.

وتمثّل المذكرة خطوة مهمة في طموح الجبل الأسود لترسيخ مكانتها في طليعة الدول المستفيدة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتعزيز الخدمات العامة وتقوية القدرات الوطنية وبناء مستقبل مرن وممكّن رقمياً.