ارتفاع القروض المقومة باليوان في الصين بـ 8.59 تريليون خلال 4 أشهر

بكين في 15 مايو /وام/ ارتفعت القروض المقوّمة باليوان في الصين بمقدار 8.59 تريليون يوان (نحو 1.26 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

و أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني التي أعلنت اليوم ، أن رصيد القروض المقومة باليوان بلغ 280.5 تريليون يوان بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 5.6 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع المعروض النقدي واسع النطاق "إم 2"، وهو مقياس يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 353.04 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي.

ووصل المعروض النقدي "إم 1"، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب واحتياطيات العملاء لدى مؤسسات الدفع غير المصرفية، إلى 114.58 تريليون يوان بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 5 في المائة على أساس سنوي.

