صعود الدولار مقابل العملات الرئيسية

عواصم في 15 مايو /وام/ ارتفع الدولار اليوم ⁠في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهرين، مدفوعا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

و زاد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند ⁠98.98 مقابل سلة من العملات.

ودفع صعود الدولار الين إلى الانخفاض ، وبلغ الين 158.45 دولار في بداية التداول الآسيوي متجها لتكبد خسارة تتجاوز واحدا بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1662 دولار، متجها ⁠أيضا نحو انخفاض أسبوعي ​بأكثر من واحد بالمئة.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ​انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.3385 دولار، بعد ⁠أن تراجع 0.9 بالمئة في الجلسة الماضية .

وابتعد الدولار الأسترالي قليلا ​عن أعلى مستوى له في أربع سنوات على خلفية صعود الدولار ⁠الأمريكي، وانخفض 0.04 بالمئة إلى 0.7217 دولار. وهبط الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.5903 دولار.

