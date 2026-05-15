انخفاض سعر الذهب و المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 15 مايو /وام/ انخفض سعر الذهب اليوم إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع متجها نحو تكبد خسارة أسبوعية .
و في المعاملات الفورية واصل الذهب خسائره للجلسة الرابعة على التوالي منخفضا 0.8 بالمئة إلى 4613.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من مايو ، وهبط الذهب 2.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وفقدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.4 بالمئة إلى 4619 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 80.93 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.7 بالمئة إلى 2021.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1423.75 دولار.
