انخفاض سعر الذهب و المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 15 مايو /وام/ انخفض سعر الذهب ⁠اليوم إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع متجها نحو تكبد خسارة أسبوعية .

و في المعاملات الفورية واصل الذهب خسائره للجلسة الرابعة على التوالي منخفضا 0.8 بالمئة إلى 4613.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من مايو ، وهبط الذهب 2.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وفقدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو ‌1.4 بالمئة إلى 4619 ⁠دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 ​بالمئة إلى 80.93 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.7 ⁠بالمئة إلى 2021.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1423.75 دولار.

