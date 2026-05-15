"هيئة الأعمال الخيرية" تتلقى دعما بقيمة مليون درهم من "دبي الإسلامي"

عجمان في 15 مايو /وام/ أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تلقيها دعماً بقيمة مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، لتوفير كوبونات شرائية تُخصص لدعم الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الدولة، وذلك ضمن جهودهما المشتركة في تعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وأكد سعادة الدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة، أن المبادرة تعكس التزام بنك دبي الإسلامي بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم المبادرات الخيرية التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة، متوجهاً بالشكر والتقدير على هذا الدعم السخي، الذي سيمكن الهيئة من توفير كوبونات شرائية للأسر المتعففة، ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها مع قدوم عيد الأضحى المبارك

وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ برامجها بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع نطاق الدعم والوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة.