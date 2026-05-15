"ألعاب القوى" يعلن تأهل العداء مشهود لبطولة العالم للشباب بأمريكا

دبي في 15 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، تأهل العداء عبدالله مشهود للمشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما، التي تقام في ولاية أوريغون الأميركية خلال الفترة من 4 إلى 9 أغسطس المقبل، وتتضمن سبع مسابقات.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن تأهل مشهود جاء بعد تحقيقه المركز الخامس في سباق الرجال "العموم" لمسافة 100 متر " مساء أمس بمنافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026" مسجلا رقم التأهل 10.45 ثانية، وكان منافسا قويا للمشاركين الكبار من أبطال الخليج في هذه الفئة، برغم أنه من فئة الشباب.

وأوضح أن مشهود سينضم إلى المتأهلين الثمانية وهم عبدالقدوس علي، وأروى علي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعائشة محمد، وعزة ناصر، وسعيد عمر، بعد حصولهم على الأرقام المؤهلة خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة - بيروت 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين 2025، والبطولة العربية للشباب والشابات "تونس 2026".