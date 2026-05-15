"الوطني الاتحادي" يبحث مع مجلس الشيوخ في أوزبكستان التعاون البرلماني

بخارى - أوزبكستان في 15 مايو/ وام/ التقت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، معالي تنزيلا نارباييفا رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى الآسيوي الثاني للمرأة، المنعقد في مدينة بخارى الأوزبكية، وبحضور سعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني.

وأعربت سعادة مريم بن ثنية في بداية اللقاء، عن شكرها لجمهورية أوزبكستان على حسن تنظيم النسخة الثانية من المنتدى الآسيوي للمرأة، الذي يُعدّ أحد أبرز المنتديات العالمية، ويشارك فيه مختلف النخب الوطنية وأصحاب الاختصاص والمؤسسات الإقليمية والعالمية الرائدة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ في أوزبكستان، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكدت سعادة مريم بن ثنية، حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني مع مجلس الشيوخ الأوزبكي، بما يجسد الشراكة الإستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، والدفع بمسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، مشددة على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها المحوري في دعم العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأعربت عن تقدير دولة الإمارات لموقف أوزبكستان الداعم لها جراء ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت المنشآت الحيوية والمدنيين.

من جانبها، أكدت معالي تنزيلا نارباييفا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا متناميًا في المجالات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، معربة عن تطلع بلادها إلى تنمية هذه العلاقات بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وثمّنت دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلسين، لافتة إلى أن لجان الصداقة البرلمانية تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون البرلماني الثنائي، مشيدة بريادة دولة الإمارات في العديد من المجالات، ومنها الذكاء الاصطناعي والابتكار، ومؤكدة أهمية تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي في هذه المجالات، ومثمّنة دور الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية الفاعلة.