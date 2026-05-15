321 مليون درهم الدخل التشغيلي لـ"الأنصاري" خلال الربع الأول

دبي في 15 مايو/ وام/ أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 321 مليون درهم ، بدعم من نمو حجم العمليات عبر معظم قطاعات الأعمال إلى جانب توحيد نتائج شركة "بي أف سي".

وفي المقابل تراجع صافي الأرباح بعد الضريبة 29% على أساس سنوي إلى 77 مليون درهم، نتيجة انخفاض حجم المعاملات في بعض القطاعات.

وتراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 123 مليون درهم، مع تسجيل هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك عند 38.4%.

وبلغت شبكة المجموعة 441 فرعاً في كل من الإمارات والبحرين والكويت والهند حتى 31 مارس 2026، وشهدت القنوات الرقمية نمواً متسارعاً، حيث ارتفعت نسبة التحويلات المنفذة إلى 29% من الإجمالي مقارنة بنسبة 24% خلال الربع الأول من عام 2025، كما ارتفع إجمالي حجم المعاملات الرقمية بنسبة 69% على أساس سنوي.