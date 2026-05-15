"الوطني الاتحادي" يبحث مع الجمعية الوطنية بأذربيجان تعزيز التعاون البرلماني

بخارى- أوزبكستان في 15 مايو/ وام/ التقت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى الآسيوي الثاني للمرأة المنعقد في مدينة بخارى بجمهورية أوزبكستان، بحضور سعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، والتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية استمرار تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، بما يواكب علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان.

وأعربت سعادة مريم بن ثنية عن تقدير دولة الإمارات لموقف جمهورية أذربيجان الذي أعلن تضامنه التام مع دولة الإمارات، وإدانته لما تعرضت له من اعتداءات إيرانية غاشمة على أراضيها ومنشآتها الحيوية، والتي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها، أكدت معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا، الدور الريادي لدولة الإمارات في إرساء قيم السلام والاستقرار، مشددة على أن الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات ودول الخليج والأردن أثرت في أمن واستقرار الإقليم والعالم، خاصةً في خطوط التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكدت أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبرلماني بين البلدين وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدة أن الزيارات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين شكّلت محطة مهمة في تنمية هذه العلاقات.