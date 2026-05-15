منتخب الكرة الطائرة يواجه نظيره القطري غداً في افتتاح مشواره الخليجي

الدوحة في 15 مايو/ وام/ يفتتح منتخب الإمارات الأول للكرة الطائرة للرجال غداً مشواره في دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026" بمواجهة نظيره القطري، ضمن المنافسات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 22 مايو الجاري.

وتشهد منافسات الكرة الطائرة مشاركة 4 منتخبات هي الإمارات وقطر والبحرين وعُمان، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلتقي منتخب الإمارات بعد مباراة الافتتاح مع منتخبي عُمان والبحرين تباعاً.

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت أمس إلى الدوحة، وضمت قائمة اللاعبين 12 لاعباً هم: علي محمد صالح، وحمدان غانم، وعمير عبدالله، ومحمد عباس، ومحمد خالد من نادي النصر، ومحمد حسين، ومحمد عبدالله، ومسعود درويش، وخليفة مبارك من نادي عجمان، ووليد ربيع، وزايد السويدي من نادي الوصل، وخالد سالم من نادي حتا.

ويضم الجهاز الإداري والفني علي شاهين مديراً للمنتخب، والتونسي زياد لرقش مدرباً، ويعاونه التونسي أسامة المهيري.