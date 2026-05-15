تعاون بين"مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم" و"هيئة المعرفة" بدبي لتعزيز التميز في مدارس الإمارة

دبي في 15 مايو / وام / وقعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أمس مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات التميز والموهبة وجودة التعليم، ووضع إطارٍ للتعاون في تطبيق "مقياس حمدان للموهبة" في مدارس إمارة دبي، إلى جانب تدريب متخصصين سنوياً على آليات الكشف عن الطلبة الموهوبين.

حضر توقيع المذكرة، الذي تم على هامش حفل تكريم الفائزين بالجوائز التربوية في المؤسسة، الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة ، فيما وقعها عن المؤسسة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الأمناء، وعن الهيئة سعادة عائشة عبدالله ميران، مديرها العام.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات التربوية، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجال التميز والموهبة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات ذات الصلة بمعايير التميز والجودة التعليمية والموهبة والإبداع.

و تدعم المذكرة التنسيق بشأن المبادرات والبرامج ذات الصلة مع المدارس الخاصة في إمارة دبي، وفق الأطر والأنظمة المعتمدة.

وقال معالي حميد القطامي ، إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في توسيع التعاون المؤسسي مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، التي تُعد من المؤسسات التعليمية المرموقة في الدولة، بما يعزز تكامل الجهود في اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم، ويدعم الاستفادة من الأدوات والبرامج التي طورتها المؤسسة لخدمة الميدان التربوي، مؤكدا التزام المؤسسة بنشر ثقافة التميز والموهبة، والإسهام في تطوير مبادرات عملية تدعم جودة التعليم وتنعكس إيجابا على الطلبة والمتخصصين.

وأضاف أن هذه المذكرة ستكون مظلة لعدد من البرامج التي تخدم التميز التعليمي لا سيما تلك الموجهة إلى تحسين البيئة التعليمية المناسبة لاكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين وتعزيز الوعي التربوي تجاه هذه الفئة المهمة، خاصة أن المؤسسة تعمل على برامج رائدة في مجال الموهوبين وحققت نتائج متقدمة محليا وإقليميا.

من جانبها، رحَّبت سعادة عائشة عبدالله ميران، بالشراكة مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إحدى المؤسسات المتميزة في دعم التعليم على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من شأنها دعم مستهدفات إستراتيجية التعليم في دبي 2033 ومبادراتها، وتركز على تمكين الطلبة من الحصول على تعليم عالي الجودة، وتوفير مختلف أشكال الدعم للطلبة الموهوبين والمتميزين في شتى المراحل الدراسية.

وأكدت أن التعاون مع المؤسسة، وتبادل الخبرات، ينطلقان من الأهداف المشتركة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمخرجاته، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ودعم تبنّي ثقافة التميز والابتكار في منظومة التعليم الخاص في دبي.

تأتي المذكرة امتداداً لحرص الجانبين على ترسيخ الشراكات الإستراتيجية التي تدعم الأهداف التعليمية المشتركة، وتعزز تكامل الجهود في اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم، بما يسهم في دعم جودة التعليم وتطوير البيئة المدرسية في إمارة دبي.

وتواصل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، من خلال شراكاتها وبرامجها النوعية، العمل على دعم التميز التعليمي ورعاية الموهبة والابتكار، وتعزيز المبادرات التي تسهم في تطوير جودة التعليم وبناء بيئة تربوية أكثر قدرة على اكتشاف الطاقات الواعدة وتمكينها.