"الاتحادية للضرائب" تحتفي بـ "اليوم الدولي للأسر"

دبي في 15 مايو/ وام/ احتفت الهيئة الاتحادية للضرائب، تزامناً مع عام الأسرة، بـ "اليوم الدولي للأسر"، الذي يصادف الخامس عشر من مايو من كل عام، من خلال تنظيم فعالية مهرجان الأسرة، في خطوة تجسد التزام الهيئة بترسيخ القيم الأسرية وتعزيز التلاحم المجتمعي وانطلاقاً من إيمانها بأن الأسرة تشكل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام.

وتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة والفعاليات منها ركن "التاجر الصغير" الذي وفر للأطفال فرصة خوض تجربة عملية في عالم ريادة الأعمال، إضافة إلى جائزة "عمود البيت" التي تسلط الضوء على الأسر الذين كان لهم دور فاعل ومؤثر في بناء بيئة أسرية مستقرة وإيجابية، بجانب ركن الصور العائلية الذي أتاح للعائلات توثيق لحظاتهم والتقاط صور تذكارية تعبر عن روح المحبة والترابط بينهم.

وقال سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن احتفاء الهيئة بـ "اليوم الدولي للأسر" يأتي تزامناً مع عام الأسرة وتأكيداً على المكانة المحورية التي تحظى بها الأسرة في بناء المجتمعات المزدهرة والمستقرة وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الترابط الأسري وتعزيز جودة الحياة المجتمعية، لافتا إلى حرص الهيئة على توفير بيئة عمل داعمة تحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية إيمانا منها بأن استقرار الأسرة ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع بأكمله.

من جانبه، أكد جاسم حداد، مدير الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للضرائب، أن فعالية مهرجان الأسرة تجسد حرص الهيئة على ترسيخ القيم الأسرية وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الموظفين وعائلاتهم، مشيراً إلى أن المناسبة فرصة لتقدير جهود كل أم وأب وكل من يسهم في بناء أسرة متماسكة ومتعاونة تشكل أساس المجتمع المستقر والمزدهر.