"الإمارات للدراجات" يحقق ثنائية أوروبية في المجر والبرتغال

عواصم في 15 مايو/ وام/ واصل فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية تألقه في السباقات الأوروبية، بعدما توج لاعبه الفرنسي بينوا كوزنيفروي بلقب المرحلة الثانية من طواف المجر، وانتزع صدارة الترتيب العام، فيما حقق الروسي ماتفاي بولديريف أول انتصار له بقميص فريق الإمارات للشباب خلال المرحلة الأولى من طواف البرتغال للمستقبل الذي أقيم امس.

وتفصيلا، شهدت المرحلة الثانية من طواف المجر منافسة كبيرة، بعدما تفككت المجموعة الرئيسية بفعل الرياح قبل 25 كم من خط النهاية، لينجح الفريق في التمركز بالمقدمة ووضع جميع دراجيه الستة ضمن المجموعة الأولى، مستفيداً من العمل الجماعي والتنظيم التكتيكي المميز.

ونجح كوزنيفروي في الانطلاق بقوة قبل 600 متر من النهاية ليحسم الفوز لصالحه، محققاً ثاني انتصاراته خلال أقل من أسبوع، بعدما توج مؤخراً بسباق جائزة موربيهان الكبرى.

كما انتزع صدارة الترتيب العام لطواف المجر بفارق أربع ثوانٍ أمام الدنماركي كريستيان إيغولم، فيما جاء البلجيكي تيم ميرلييه ثالثاً، والكولومبي سيباستيان مولانو رابعاً.

وفي البرتغال، قدم فريق الإمارات للشباب عرضاً قوياً خلال المرحلة الأولى من طواف البرتغال للمستقبل، بعدما حقق الروسي الشاب ماتفاي بولديريف فوزاً منفرداً مميزاً عقب هجوم مبكر، أنهاه بفارق 41 ثانية عن زميله الإسباني خايمي توريس، فيما جاء الإسباني روبن رودريغيز ثالثاً بفارق 49 ثانية.

وبهذا الفوز، تصدر بولديريف الترتيب العام للسباق بفارق مريح قبل المراحل المتبقية، مؤكداً البداية القوية لمشواره مع الفريق، الذي يواصل التركيز على تطوير المواهب الشابة وصقلها في أبرز السباقات الأوروبية.