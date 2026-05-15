عمار بن حميد يوجّه بمكرمة 5 ملايين درهم لنادي عجمان تقديراً لأدائه المشرف خلال الموسم الكروي

عجمان في 15 مايو/وام/ وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم مكرمة مالية قدرها خمسة ملايين درهم لنادي عجمان، تقديراً للأداء المميز والمشرف الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الكروي الجاري، وما حققه من نتائج ومستويات مميزة.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس نادي عجمان الرياضي، مكرمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والدعم المتواصل الذي يوليه سموه للنادي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن هذه المبادرات الكريمة تجسد حرص سموه على تمكين اللاعبين، ورفع روحهم المعنوية، وتحفيزهم على مواصلة التميز والعطاء، بما يعزز مكانة النادي، ويدفعه نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف المسابقات.

وأعرب عن فخره بالمستوى الذي وصل إليه النادي، والأداء المشرف الذي قدمه خلال الموسم الحالي، مؤكداً ثقته الكاملة بمجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، وقدرتهم على مواصلة التطور وتحقيق نتائج أفضل في المواسم المقبلة، من خلال العمل الجماعي الجاد والمتواصل.

جاء ذلك خلال لقائه، بحضور الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار إلى أنّ دعم سمو ولي عهد عجمان، يأتي انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية الرياضة بوصفها إحدى ركائز التنمية المستدامة وجودة الحياة، وجزءاً مهماً من مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأكد، أن اهتمام ومتابعة سموه لمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية يسهمان في تمكين البنية التحتية الرياضية في الإمارة، وتطوير المرافق والمراكز الرياضية، والارتقاء بها، بما يعزز حضور الرياضة في المجتمع، ويدعم الرياضيين، ويجعل الرياضة نمط حياة يسهم في تنشيط المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمة وجهها إلى إدارة ولاعبي النادي: «نهنئكم على النتائج التي تحققت هذا الموسم، فقد قدمتم أداءً مميزاً يعكس قدراتكم وهمتكم وروح العمل الجماعي لديكم، إلى جانب توجيهات المدرب والجهاز الفني خلال المنافسات، رغم التحديات الكثيرة التي واجهت الفريق".

وأضاف: "لقد أثبتم أنكم على قدر التحدي، ونحن هنا لنشكركم على كل ما قدمتموه خلال الموسم، ونؤكد لكم استمرار الدعم على الدوام، فأنتم تحملون مسؤولية كبيرة على عاتقكم، قدمتم أداءً كبيراً في مختلف المباريات، وكرة القدم فوز وخسارة، لكن الاستمرارية والثبات والاستقرار سر نجاح نادي عجمان، وثقتنا بكم كبيرة لمواصلة هذا النهج والاستعداد بصورة أفضل للموسم المقبل".

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي، اللاعبين إلى التركيز على مستقبلهم الرياضي، والالتزام بمنظومة النادي وفكر الاحتراف، والاهتمام بالصحة والجاهزية البدنية، بما يسهم في المحافظة على مستويات عالية من الأداء والحد من الإصابات، وينعكس إيجاباً على مسيرتهم بالدرجة الأولى، وعلى الفريق بشكل عام.

وقال :" نحن على ثقة بكم، وبأن نتائج الموسم المقبل ستكون أفضل من خلال الاستعداد على الوجه الأكمل وأنا وكل فريق العمل لن نوفر أي جهد في دعمكم ومساندتكم، فهذا واجب ومسؤولية على عاتقنا جميعاً، ومسؤوليتكم أيضاً أن تحضروا وتستعدوا بالشكل الأمثل للموسم المقبل".