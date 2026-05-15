اقتصادية رأس الخيمة تواصل تعزيز ودعم بيئة الأعمال عبرحضورها الإعلامي الفاعل

رأس الخيمة في 15 مايو /وام/ واصلت "دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة" تعزيز ودعم بيئة الأعمال من خلال حضورها الإعلامي الفاعل ممثلا في برنامج "الاقتصادية في أسبوع" الذي تقدمه عبر أثير إذاعة رأس الخيمة.

قدم البرنامج أكثرمن 330 حلقة إذاعية على مدار ثمانية أعوام تناولت مختلف القضايا والمواضيع الاقتصادية الهادفة إلى نشر الثقافة الاقتصادية، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز وعي المستهلك في إمارة رأس الخيمة.

شكل البرنامج منذ انطلاقه منصة إعلامية متخصصة لطرح أبرز المستجدات الاقتصادية والتشريعات والمبادرات والمحفزات التي تدعم نمو الأعمال والاستثمار في الإمارة، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق المستهلك وأساليب التسوق الآمن، والتحذير من الممارسات التجارية المخالفة والغش التجاري، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم الاستهلاك المسؤول.

استضاف البرنامج أكثر من 422 خبيراً اقتصادياً ومستشاراً وصاحب مشروع ناجح، ناقشوا عبر حلقاته العديد من الملفات الاقتصادية والتنموية، من بينها حماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، والاستثمار، والتسويق الذكي، ودراسات الجدوى، والتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، إضافة إلى موضوعات أسرية وتربوية وصحية ونفسية مرتبطة بجودة الحياة والتنمية المجتمعية.

وأكد سامي محمد الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي بدائرة التنمية الاقتصادية أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الدائرة لتنويع قنوات التواصل الإعلامي مع المجتمع وقطاع الأعمال، وتقديم محتوى اقتصادي توعوي يواكب تطلعات الإمارة، مشيراً إلى أن "الاقتصادية في أسبوع" نجح خلال مسيرته في بناء منصة حوارية فاعلة تربط الجهات الحكومية والخاصة بالمجتمع عبر محتوى اقتصادي مبسط وهادف.

وأضاف الرباح أن البرنامج أسهم أيضا في دعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال بعدما استضاف 255 مشروعاً وطنياً منذ إطلاقه، بهدف الترويج الإعلامي لها وتعزيز حضورها الجماهيري، وشملت مشاريع تجارية ومنزلية وافتراضية ومبادرات طلابية ابتكارية، بما يعكس اهتمام الدائرة بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن البرنامج حصد عام 2020 جائزة أفضل مشروع على مستوى الشرق الأوسط ضمن جائزة السعادة الوظيفية في فئة إشراك الموظفين، مؤكداً استمرار العمل على تطوير فقراته ومحتواه الإعلامي بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة في دعم الاقتصاد وتعزيز المعرفة الاقتصادية لدى أفراد المجتمع.