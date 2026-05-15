الإمارات ترفع رصيدها في الألعاب الخليجية إلى 20 ميدالية

الدوحة في 15 مايو/وام/ عززت الإمارات رصيدها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، المقامة حالياً في العاصمة القطرية حتى 22 مايو الجاري، بعدما حصدت 9 ميداليات جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الدولة إلى 20 ميدالية ملونة بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و13 برونزية، مع ختام اليوم الثالث من المنافسات.

وجاءت الميداليات الجديدة عبر ألعاب القوى والملاكمة والمبارزة والبلياردو، حيث تألق منتخب الإمارات للملاكمة بحصد 4 ميداليات متنوعة، بعدما أحرز خالد الكردي الميدالية الفضية في وزن 80 كغم، فيما نال محمد الجنيبي برونزية وزن 60 كغم، وعبدالله الشحي برونزية وزن 76 كغم، وسلطان قاسم برونزية وزن 55 كغم، في تأكيد على التطور المتواصل للملاكمة الإماراتية وحضورها القوي في المنافسات الخليجية.

وواصل منتخب ألعاب القوى تحقيق الإنجازات، بعدما توجت فاطمة الحوسني بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص للسيدات، عقب تسجيلها 48.37 متر، محققة رقماً جديداً للدولة لفئة السيدات، فيما أحرزت سلمى المري الميدالية البرونزية بتسجيلها 44.08 متر، لتحطم الرقم السابق للدولة لفئة الشابات.

وفي المبارزة، واصلت لاعبات منتخب الإمارات تألقهن، بعدما أحرزت الهيام البلوشي الميدالية الفضية في منافسات سلاح الفلوريه، فيما نالت زينب موسى الميدالية البرونزية في المنافسات ذاتها، في إنجاز يعكس تطور المبارزة الإماراتية على المستوى الخليجي.

وأضاف منتخب الإمارات للبلياردو ميدالية برونزية جديدة في منافسات الزوجي، عبر الثنائي محمود شريف وخالد الزرعوني، ليواصل أبطال الإمارات تعزيز رصيد الدولة من الميداليات في الدورة الخليجية.