جواهر القاسمي :الأسرة الدرع الأول والجدار المنيع و حمايتها واجب وطني و إنساني

الشارقة في 15 مايو/وام/ قالت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع إن الأسرة هي الدرع الأول و الجدار المنيع الذي نحتمي به ولا ملاذ أصدق من دفء البيت و لا أحب و أخلص من مشاعر من ضحى من أجلنا دون مقابل مشروط ولا توجد قوة تعوض مكانها ولا بديل يغني عن حنانها ورعايتها.

وأضافت سموها بمناسبة اليوم الدولي للأسر الذي يصادف 15 من مايو من كل عام : " تذكروا من حمل عنكم الأعباء و كان معكم في الشدة و الرخاء فكونوا لبعضكم عزا و سندا فالمحافظة على الأسرة و اجب وطني و إنساني فلنعمل على حمايتها و تقديرها ونكون دائما كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا".