سلطان النيادي: الأسرة الإماراتية ركيزة الاستقرار والتنمية

دبي في 14 مايو / وام / قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إن الأسرة الإماراتية تُجسّد أحد أبرز عناصر القوة في المجتمع منذ تأسيس الاتحاد، بما تحمله من قيم راسخة وتماسك يعزز استقرار الدولة واستدامة مسيرتها.

وأضاف معاليه، بمناسبة اليوم الدولي للأسرة، أن الأسرة تمثل محوراً رئيسياً في ترسيخ جودة الحياة وتعزيز الترابط الاجتماعي، في ظل تكامل جهود المؤسسات لتوفير بيئة داعمة تواكب التحولات المتسارعة، وتفتح آفاقاً أوسع لبناء مجتمع أكثر تماسكاً.

وأكد أن اليوم الدولي للأسرة مناسبة ذات أبعاد استراتيجية تعكس أهمية دور الأسرة في تماسك المجتمعات وترسيخ الاستقرار مشيراً إلى أن الأسرة الإماراتية تبرز بوصفها نموذجا رائدا، بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية من أجل بناء أسرة متوازنة تجمع بين التمسك بالهوية الوطنية والانفتاح على العالم والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات.

وأشار معاليه إلى أن «عام الأسرة» في الإمارات يعزز هذا التوجه ويمنحه بعداً وطنياً أوسع، تأكيداً على أن قوة المجتمع تنطلق من قوة الأسرة،.