علي سالم الكعبي: الأسرة أساس استقرار المجتمع

أبوظبي في 15 مايو / وام / أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن الأسرة أساس استقرار المجتمع والاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن، ومنبع القيم التي تسهم في بناء أجيال واعية ومتماسكة قادرة على صناعة غدٍ أفضل.

وقال معاليه بمناسبة اليوم الدولي للأسر الذي يصادف 15 من مايو من كل عام إن الأسرة الحاضنة الأولى للإنسان، ومنها تنطلق معاني المحبة والانتماء والمسؤولية، وبقوة ترابطها وتماسكها يترسخ الاستقرار الاجتماعي وتُبنى المجتمعات المزدهرة، ويمثل دعم الأسرة وتمكينها استثماراً حقيقياً في الإنسان، يعزز جودة الحياة، ويرسخ التلاحم المجتمعي، ويدفع نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

وأوضح معاليه أن الاهتمام بالأسرة يمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات في ظل دعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، انطلاقاً من الإيمان بدورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وأن الاستثمار في استقرار الأسرة وتمكينها هو استثمار في مستقبل الوطن وأجياله القادمة، مؤكداً أن مؤسسة التنمية الأسرية تواصل جهودها في تطوير المبادرات والبرامج النوعية التي تدعم الأسرة في مختلف مراحلها، وتعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات، بما يسهم في ترسيخ جودة الحياة والتماسك المجتمعي، ويحافظ على القيم الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.

وشدد معاليه على أن ما تحظى به الأسرة في دولة الإمارات من اهتمام ورعاية، يجسد رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي جعلت من الأسرة محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال توجيهات سموها الداعمة لتمكين الأسرة، وتعزيز استقرارها وتماسكها، وترسيخ قيم الترابط والتكافل المجتمعي، بما أسهم في بناء نموذج إماراتي رائد يضع الإنسان والأسرة في مقدمة الأولويات التنموية، ويعزز جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.