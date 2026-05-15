8 قطاعات أمنية تشارك في معرض "آيسنار 2026" بأبوظبي

أبوظبي في 15 مايو /وام/ تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" في دورته التاسعة والأكبر في تاريخه، خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك بمشاركة ثمانية قطاعات رئيسية في مجالات الأمن والسلامة وإطفاء الحرائق والأمن السيبراني والابتكارات الطلابية والتقنيات الحديثة المرتبطة بإدارة العمليات في حالات الطوارئ.

يأتي المعرض هذا العام تحت شعار "نجتهد اليوم.. لنبني أمن الغد" وتنظمه مجموعة "أدنيك" إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

يعد "آيسنار 2026" المنصة المعنية بالأمن الوطني والأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويجمع نخبة من المسؤولين في مجالي الأمن الوطني والسيبراني، والمشترين العالميين، والجهات الفاعلة في سلاسل التوريدات من القطاعين الحكومي والخاص.

يضم "آيسنار 2026" ثمانية قطاعات حيوية تشمل الأمن الوطني، والأمن السيبراني، وتأمين التجارة والأعمال، الأمن الشخصي والحماية، مكافحة الحرائق والسلامة، المهام الشرطية وإنفاذ القانون، حماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية، الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة.

وتشهد دورة هذا العام نمواً لافتاً على صعيدي الحجم والمشاركة من خلال مشاركة 253 عارضاً، بزيادة قدرها 19% مقارنة بدورة عام 2024.

وبلغت نسبة الشركات الوطنية 60% من إجمالي العارضين، ما يعكس قوة الحضور المحلي، فيما استحوذت الشركات الدولية على 40% من المشاركات، في مؤشر واضح على المكانة البارزة للحدث على الساحة العالمية.

ومن أبرز المؤشرات التي تدل على أهمية معرض "آيسنار 2026"، نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت 20% من إجمالي العارضين، بما يؤكد الدور المحوري للمعرض في دعم الشركات الناشئة وتعزيز نمو الأعمال الواعدة.

وكشفت مجموعة "أدنيك" عن أن الدورة الحالية من المعرض شهدت توسعة لمساحته الإجمالية لتتجاوز 28 ألف متر مربع، محققة نمواً بنسبة 17% مقارنة بالدورة السابقة.

ويسهم "آيسنار 2026" في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي عالمياً باعتبارها رائدة في تطوير القطاع الأمني، وسط التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة والعالم، ويستقطب نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة وروّاد التكنولوجيا.

ويسلط المعرض في دورته التاسعة على أحدث الابتكارات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة وأنظمة الاستجابة للطوارئ وغيرها.

ويستعرض الأنظمة الأمنية المبتكرة في القطاعات المدنية والتجارية، من بينها الرعاية الصحية والزراعة الذكية، والخدمات اللوجستية، والمدن الذكية، وغيرها.

ويقدم "آيسنار 2026" فرصاً مواتيةً لدفع عجلة النمو في الأعمال من خلال خلق شبكة علاقات استراتيجية تجمع المشترين وأصحاب الأعمال والمهنيين وصناع القرار في مجالات الدفاع المدني، والأمن الوطني، وإنفاذ القانون، والاستجابة للطوارئ.

ويسهم المعرض في تعزيز العلاقات بين الحكومات والشركاء وأصحاب المصلحة من خلال دعم التفاعل بين المؤسسات والهيئات الحكومية لرسم إطار السياسات الإقليمية، واتفاقات الشراء والابتكار.

كما يسهم المعرض الأبرز في المنطقة والعالم المعني باكتشاف الابتكارات والتقنيات الحديثة والمتطورة في مجالات الأمن والسلامة، في تعزيز مكانة المشاركين في الحدث من خلال استعراض البرامج والتقنيات التي ينتجها العارضون للراغبين في الحصول على هذه الخدمات الأحدث عالمياً.

ويقود "آيسنار 2026" فرص توسيع الأسواق حيث تشارك أكثر من 37 دولة في المعرض بزيادة نسبتها 6% عن الدورة الماضية من بينهم 9 دول تشارك للمرة الأولى، وبحضور نحو 150 متحدثا، ليستفيد من المناقشات في القمة المصاحبة للمعرض نحو 4,000 من أعضاء الوفود المشاركة ونحو 3,000 زائر.