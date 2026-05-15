جامعة خورفكان والإمارات للمحامين يتعاونان في تأهيل الكوادر الوطنية في المجال القانوني

الشارقة في 15 مايو/وام/ وقعت جامعة خورفكان مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية ودعم جهود نشر الوعي القانوني وخدمة المجتمع بما يواكب رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير المنظومة القانونية وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة.

وقع المذكرة الدكتور سيف خميس النقبي نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع والمستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

تأتي هذه المذكرة في إطار حرص الجانبين على بناء شراكة استراتيجية تسهم في تبادل الخبرات والمعارف القانونية والمؤسسية وتعزيز التكامل في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي تدعم تطوير العمل القانوني إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة التي تسهم في نشر الثقافة القانونية والارتقاء بالممارسات المهنية.

وتسعى المذكرة إلى دعم البرامج التدريبية وإتاحة فرص التدريب العملي والمهني لطلبة القانون وخريجي الجامعة والعمل على تعزيز قنوات التعاون مع الجهات القانونية ومكاتب المحاماة بما يسهم في صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل إضافة إلى تبادل الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية وعقد اللقاءات الدورية للاطلاع على أفضل الممارسات وتطوير مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين .