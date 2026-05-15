انطلاق معرض "الإمارات جميلة" بالمجمع الثقافي

أبوظبي في 15 مايو /وام/ افتتح المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أمس معرضه الفوتوغرافي الجديد "الإمارات جميلة" ويستمر حتى 14 يوليو المقبل ليقدم استكشافاً بصرياً لغنى الدولة وتنوعها.

استوحى المعرض فكرته من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" : "الإمارات جميلة، الإمارات قدوة"، في استكشاف بصري يعكس غنى الدولة وتنوّعها.

ينطلق المعرض من رؤية تحتفي بالإمارات بوصفها مكاناً جميلاً وجاذباً ونموذجاً يُحتذى ويضم مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية لمصورين إماراتين تقدم كل صورة منها منظوراً فريداً، لكنها مجتمعة ترسم صورة أوسع لأمة تلتقي فيها التقاليد مع الطموح، والتراث مع الحاضر، وتتجمع اللحظات الفردية في ذاكرة جماعية مشتركة.

وبالتزامن مع المعرض أطلقت مبادرة تفاعلية مجتمعية تدعو أفراد المجتمع إلى مشاركة صور تعبّر عن ارتباطهم الشخصي بدولة الإمارات، مما يضيف بُعدًا تشاركيًا عامًا إلى تجربة المعرض.