مركز الشارقة للتدريب والتطوير يطلق فعاليات برنامج "القيادة الاستراتيجية للأعمال" في إسبانيا

بامبلونا (أسبانيا) في 15 مايو/وام/ أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلةً بـ مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها فعاليات برنامج "القيادة الاستراتيجية للأعمال" في إسبانيا ضمن جولة أكاديمية وميدانية تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات العالمية واستشراف مستقبل الأعمال والابتكار.

يتضمن البرنامج زيارة إلى جامعة نافارا للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في بناء القيادات المستقبلية.

تأتي الجولة امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع المركز بجامعة نافارا إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية الأوروبية الرائدة في مجالات الإدارة والاتصال والبحث العلمي التطبيقي في إطار حرص غرفة الشارقة على ترجمة اتفاقيات التعاون الأكاديمي إلى برامج مبتكرة ذات أثر ملموس في تطوير الكوادر البشرية وبناء القيادات المؤسسية القادرة على مواجهة تحديات المشهد العالمي المتسارع التحولات.

ويشهد البرنامج في نسخته الحالية مشاركة واسعة وفاعلة من نخبة القيادات والمنتسبين الممثلين لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة تشمل دائرة الإسكان بالشارقة ودائرة الأشغال العامة ودائرة المالية المركزية ودائرة التخطيط والمساحة ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية وصندوق الضمان الاجتماعي بالشارقة وبلدية دبا الحصن ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية .

ويعكس تنوع ومستوى المشاركة المؤسسية بالبرنامج الاهتمام الحكومي الواسع بتطوير الكفاءات القيادية وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي وفق أرقى المعايير العالمية عبر مختلف قطاعات الإمارة.

وأكدت مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في غرفة الشارقة أن انطلاق فعاليات البرنامج النوعي في جامعة نافارا يجسد منهجاً راسخاً تنتهجه غرفة الشارقة في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأولى لأي نموذج تنموي ناجح ومستدام مشيرةً إلى أن تصميم البرنامج يقوم على مبدأ الدمج بين التأصيل المعرفي والممارسة الميدانية بما يتيح للمشاركين اكتساب فهم عملي للتجارب الدولية الرائدة بجانب الاطلاع النظري.

وأضافت أن التعرف على بيئات أكاديمية وبحثية بمستوى جامعة نافارا يُسهم في إثراء الفكر القيادي والمؤسسي لدى المشاركين ويمكنهم من تبني أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يتناسب مع طبيعة بيئات العمل الحكومية والخاصة في دولة الإمارات بما يضمن الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق التميز المستدام.

من جانبها أوضحت أمل عبدالله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير أن برنامج "القيادة الاستراتيجية للأعمال" يمثل منصة معرفية متقدمة تستهدف بناء الكفاءات القيادية عبر مناهج علمية محكمة مشيرة إلى أن برنامج الزيارة يبشر بمخرجات تفاعلية استثنائية فضلاً عن تكوين جسر لتوطيد الشراكات الأكاديمية الدولية وفتح قنوات تعاون وتبادل للخبرات والمعارف مع واحدة من أعرق الجامعات الإسبانيةز

وأضافت أن مركز الشارقة للتدريب والتطوير يواصل تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية تُسهم في إعداد قيادات استثنائية تمتلك أحدث أدوات الابتكار ومهارات التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة والقدرة على صناعة القرار المبنية على البيانات والمعرفة.

وتضمّن البرنامج زيارة استطلاعية اطّلع خلالها الوفد على التجربة الأكاديمية والبحثية المتميزة لجامعة نافارا فضلاً عن جلسات تفاعلية ونقاشات تخصصية قدّمها نخبة من الخبراء والأكاديميين في الجامعة ركزت على أحدث الاتجاهات العالمية في الإدارة وصناعة القرار القيادي.

وناقش المشاركون جملة من المحاور الحيوية أبرزها أساليب القيادة الاستراتيجية في البيئات المعقدة وآليات ترسيخ الابتكار المؤسسي ومبادئ الاستدامة المالية وأدواتها في صنع القرار وطرق تنمية الكفاءات المؤسسية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الجديد وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المعرفي بين الجانبين الإماراتي والإسباني.

وتتواصل فعاليات برنامج "القيادة الاستراتيجية للأعمال" في إسبانيا عبر سلسلة من ورش العمل والزيارات الميدانية والجلسات الأكاديمية المتخصصة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين قبل اختتام البرنامج.