رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي : الأسرة نواة المجتمع وأساس التنمية المستدامة

أبوظبي في 15 مايو/وام/ أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومزدهر واستقرارها يشكل حجر الأساس لاستدامة التنمية وتعزيز جودة الحياة وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للأسر الذي يوافق 15 مايو من كل عام.

وقال معاليه بهذه المناسبة إن دولة الإمارات تولي الأسرة اهتماماً بالغاً انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس التنمية المستدامة.

وأضاف أن اليوم الدولي للأسر يسلط الضوء على أهمية توفير بيئة مستقرة وآمنة تمكّن الأسرة من أداء دورها المحوري في المجتمع بما ينسجم مع النهج التنموي لدولة الإمارات الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن استقرار الأسرة يشكل الركيزة الأساسية في بناء مسيرة التنمية والازدهار.

وأشار معاليه إلى أن دائرة الطاقة تدرك ارتباط جودة الحياة واستقرار الأسرة بموثوقية واستدامة الخدمات الأساسية التي تمس حياة أفراد المجتمع اليومية، وفي مقدمتها خدمات المياه والطاقة، موضحاً أن توفير خدمات آمنة وفعالة ومستدامة لا يسهم فقط في تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، بل يدعم أيضاً استقرار الأسرة ورفاه المجتمع.

وأكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان التزام دائرة الطاقة بمواصلة تطوير منظومة مياه وطاقة أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، بما يعزز موثوقية الخدمات الأساسية ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها في تبني نماذج تنموية مستدامة تراعي احتياجات المجتمع والأجيال القادمة.