طقس الغد صحو بوجه عام مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أبوظبي في 15 مايو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئياً شرقاً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالية غربية - جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي يكون مضطربا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:00 والمد الثاني 00:32 والجزرالأول عند الساعة 18:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:34.

ويكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 09:43 والمد الثاني 20:30 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 26 80 25

دبي 37 26 80 30

الشارقة 38 25 80 30

عجمان 35 25 75 30

أم القيوين 38 24 80 35

رأس الخيمة 41 27 80 30

الفجيرة 34 28 60 20

العـين 40 24 70 20

ليوا 42 22 50 10

الرويس 39 23 65 15

السلع 39 26 65 20

دلـمـا 37 27 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 36 27 80 35

أبو موسى 35 27 80 40