اتحاد الإمارات للجوجيتسو يكشف عن منافسات النسخة الـ18 لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين

أبوظبي في 15 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، للتنافس ضمن الحدث الأبرز على أجندة الجوجيتسو العالمية، والذي يواصل ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لهذه الرياضة، في ظل الريادة الإماراتية المتواصلة على مستوى العالم في تطوير اللعبة وتنظيم أكبر بطولاتها وأكثرها تأثيراً.

وتمكنت البطولة، على مدار سنوات تنظيمها، من ترسيخ حضورها كأهم حدث رياضي سنوي عالمي في رياضة الجوجيتسو، من حيث أعداد المشاركين، وقيمة الجوائز، وقوة المنافسات، والحضور الجماهيري، إلى جانب دورها المحوري في تبني المبادرات الهادفة إلى تطوير اللعبة وصناعة الأبطال واكتشاف المواهب، وتعزيز التفاعل بين الخبرات والأساليب الفنية القادمة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة على مدار 13 يوماً، خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل، عبر برنامج تنافسي شامل يغطي مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، من الهواة والباراجوجيتسو، إلى الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين، بما يعكس التطور المستمر للبطولة واتساع قاعدة المشاركة فيها عاماً بعد عام.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: “تمثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إحدى أهم المنصات الرياضية التي ساهمت في تحويل العاصمة أبوظبي إلى مركز عالمي لاستقطاب أفضل اللاعبين والمواهب من مختلف القارات.. ومع وصول البطولة إلى نسختها الثامنة عشرة، نواصل البناء على إرث طويل من التنظيم الاحترافي، والمنافسة رفيعة المستوى، والقدرة على جمع مختلف فئات مجتمع الجوجيتسو في حدث واحد يحمل قيمة رياضية وفنية ومجتمعية كبيرة”.

وأضاف: “يعكس البرنامج الزمني للبطولة هذا العام رؤية واضحة في منح كل فئة حقها الكامل من الاهتمام والتنظيم، بدءاً من الهواة ، مروراً بفئات الأطفال والناشئين والشباب، وصولاً إلى الأساتذة والمحترفين.. وهذا التسلسل يجسد نهج البطولة في ترسيخ منظومة تنافسية متكاملة تحتضن مختلف الفئات، وتؤكد دور أبوظبي في تطوير رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي”.

وتنطلق المنافسات يومي 9 و10 نوفمبر مع بطولة أبوظبي العالمية للهواة ويشهد اليوم الأول نزالات فئتي الكبار والأساتذة للحزام الأزرق للرجال والسيدات، فيما يُخصص اليوم الثاني لفئتي الكبار والأساتذة للحزام الأبيض، إلى جانب منافسات الباراجوجيتسو للرجال والسيدات.

وتقام بطولة أبوظبي العالمية للناشئين خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر وهي، مخصصة للاعبين واللاعبات ضمن الفئات العمرية من 10 إلى 17 عاماً، وفق مستويات أحزمة أعلى ومسار تنافسي يعكس جاهزية فنية أكثر تقدماً.

وتشمل منافسات اليوم الأول فئة البراعم 10 و11 عاماً للبنين والبنات، واليوم الثاني فئة الأشبال 12 و13 عاماً، فيما يشهد اليوم الثالث منافسات فئتي الناشئين والشباب 14 و15 عاماً و16 و17 عاماً للبنين والبنات.

فيما يقام مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر، ويستهدف الفئات العمرية من 4 إلى 17 عاماً ضمن مستويات أحزمة مختلفة، بما يمنح اللاعبين واللاعبات في المراحل التأسيسية والتطويرية فرصة خوض تجربة تنافسية مناسبة لأعمارهم ومستوياتهم الفنية.

ويشهد اليوم الأول منافسات فئتي الأطفال 2 والبراعم للأعمار من 6 إلى 7 أعوام ومن 10 إلى 11 عاماً، فيما يُخصص اليوم الثاني لفئات الأطفال 1 و3 للأعمار من 4 إلى 5 أعوام ومن 8 إلى 9 أعوام، على أن تُختتم منافسات المهرجان في اليوم الثالث بفئات الأشبال والناشئين والشباب للأعمار من 10 إلى 17 عاماً.

ويجسد المهرجان أحد أبرز الجوانب المجتمعية للبطولة، من خلال إتاحة الفرصة أمام الأجيال الصاعدة لخوض تجربة تنافسية عالمية في أجواء تعزز ارتباطهم بالرياضة وتمنح العائلات مساحة للتفاعل مع الحدث، بما ينسجم مع رؤية البطولة في توسيع قاعدة الممارسين وصناعة أبطال المستقبل.

ورغم التقاطع في بعض الفئات العمرية، يختلف الحدثان في مستويات الأحزمة والمسار التنافسي، إذ تُخصص بطولة الناشئين للاعبين أصحاب الجاهزية الفنية الأعلى، فيما يتيح المهرجان مساحة أوسع للمشاركة عبر مستويات عمرية وفنية متعددة.

وتتواصل المنافسات يومي 17 و18 نوفمبر مع بطولة أبوظبي العالمية للأساتذة، ويشهد اليوم الأول منافسات فئة الأساتذة في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، إلى جانب نزالات اللاعبين المتأهلين عبر البطولات التصنيفية المعتمدة في دولهم ضمن فئة الأساتذة 1، فيما يُخصص اليوم الثاني لمنافسات الحزام الأسود للرجال والسيدات.

وتُختتم المنافسات الرياضية ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر، حيث يشهد اليوم الأول نزالات الكبار من الرجال والسيدات في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، إلى جانب مواجهات اللاعبين المتأهلين عبر المسارات التأهيلية المعتمدة في بلدانهم.

وفي اليوم الثاني، تتواصل المنافسات مع الأدوار الرئيسية والحاسمة، بما في ذلك نزالات تحديد المركز الثالث لفئة الحزام الأسود، قبل أن يسدل الستار في اليوم الثالث مع النهائيات الكبرى للحزام الأسود للرجال والسيدات.

ويُختتم برنامج البطولة في اليوم التالي بإقامة جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، التي تمثل المحطة المثالية للاحتفاء بأبرز النجوم والإنجازات في واحدة من أهم منصات التكريم في الرياضة.

وتواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، منذ انطلاقتها، ترسيخ مكانتها منصة عالمية لصناعة الأبطال، واكتشاف المواهب، وتعزيز التفاعل بين نخبة اللاعبين والخبرات التنافسية من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس المكانة المتقدمة لأبوظبي مركزا عالميا لرياضة الجوجيتسو ووجهة رئيسية لاستضافة أبرز استحقاقاتها الدولية.