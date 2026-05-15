جلسة حوارية بشرطة دبي تستشرف مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي

دبي في 15 مايو/وام/ استشرفت القيادة العامة لشرطة دبي مستقبل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، خلال جلسة حوارية نظمتها إدارة تدريب العمليات الشرطية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بمشاركة مختصين في مجال التقنيات الحديثة.

وأكد العميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ خلال افتتاحه الجلسة التي حملت عنوان “استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التدريب والتطوير التخصصي” في نادي ضباط شرطة دبي، أن الجلسة تأتي في إطار حرص شرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على مواكبة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في العمل الشرطي، بما يدعم تطوير منظومة العمل ويرسخ الريادة والتميز في الأداء الأمني.

حضر الجلسة العميد هشام السويدي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعقيد عبد الله سلطان الجلاف مدير إدارة تدريب العمليات الشرطية، إلى جانب عدد من الضباط وممثلي الشركات المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال العقيد عبد الله سلطان الجلاف إن الجلسة استهدفت استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في عمليات التطوير التخصصي، من خلال تبني مفاهيم التدريب الذكي والمستدام والمستشرف للمستقبل، بما يعزز الجاهزية في مختلف المجالات الشرطية.

وأوضح أن الجلسة ناقشت ثلاثة محاور رئيسية شملت التحديات المستقبلية لتطوير منظومة العمل، وخطط توظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم توجهات تصفير البيروقراطية عبر الأتمتة والمنصات الرقمية وتبسيط الإجراءات.