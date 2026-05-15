"هايتك للمنتجات الخرسانية" تدير مرافق "أبوظبي إنترناشيونال بريكاست" في العين

أبوظبي في 15 مايو/وام/ وقعت "هايتك للمنتجات الخرسانية"، التابعة لمجموعة تروجان القابضة للإنشاءات، اتفاقية مع "أبوظبي إنترناشيونال بريكاست" لتشغيل وإدارة مجموعة من مرافق إنتاج الخرسانة مسبقة الصنع في مدينة العين، في خطوة إستراتيجية تعزز القدرات الصناعية الداعمة لمشاريع البنية التحتية والإنشاءات في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية التي جرى توقيعها على هامش قمّة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، التي اختتمت أعمالها أمس تتولى "هايتك للمنتجات الخرسانية" الإدارة التشغيلية الكاملة لمرافق الخرسانة مسبقة الصنع التابعة لـ"أبوظبي إنترناشيونال بريكاست" في العين، والتي تضم عدداً من مصانع الإنتاج الممتدة على مساحة إجمالية تقارب 179,878 متراً مربعاً، بما يعكس توجهاً نحو ترسيخ كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الإنتاجية للقطاع.

تشمل نطاقات العمل الإشراف على العمليات التشغيلية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وإدارة المشاريع المستقبلية المرتبطة بهذه المرافق، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء، وتعزيز الإنتاجية، وترسيخ قيمة تشغيلية مستدامة طويلة الأمد.