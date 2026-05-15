الموارد البشرية بعجمان تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف بالتعاون مع إي آند

عجمان في 15 مايو/وام/ تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية الخميس المقبل بمجلس الوطن – عجمان لعرض 20 شاغراً وظيفياً في مجموعة إي آند، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم التوطين، وتعزيز فرص التوظيف المستدام للكفاءات الوطنية وتمكينها من الاندماج في سوق العمل والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.

ويقدّم اليوم المفتوح لحملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس شواغر وظيفية في مجاليّ خدمة العملاء (Call Center) وتنفيذي المبيعات (Sales Executive)، مع إتاحة الفرصة أمام المتقدّمين لإجراء مقابلات فورية مباشرة مع مسؤولي التوظيف، بهدف تسريع إجراءات الاستقطاب وتحقيق المواءمة بين احتياجات الجهة الموظِّفة وتطلعات الباحثين عن عمل.

وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أن هذه المبادرة تعكس حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قنوات التوظيف المباشر للمواطنين، عبر توفير منصات تفاعلية تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية ودعم مستهدفات التوطين والتنمية المستدامة.

ودعت الدائرة المواطنين الباحثين عن عمل إلى التسجيل والمشاركة للاستفادة من فرص التوظيف المطروحة، مؤكدةً التزامها بإطلاق مبادرات نوعية من شأنها الإسهام في تمكين الكفاءات الإماراتية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.