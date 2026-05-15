"جي 42" وحكومة الهند تُرسيان الإطار التجاري لمشروع الحاسوب الفائق "كوندور جالاكسي الهند" للذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 15 مايو/وام/ أرست "جي 42"، مجموعة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وحكومة الهند، الإطار العام والشروط التجارية الخاصة بتنفيذ مشروع "كوندور جالاكسي الهند"، وهو مجمّع حوسبة فائق للذكاء الاصطناعي بقدرة 8 إكسافلوب، يضم 64 نظاماً من "سيريبراس CS-3".

وتبادل الاتفاقية معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة G42 وسعادة فيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية خلال الزيارة الرسمية التي قام دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى الإمارات اليوم في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعميق الشراكة الاستراتيجية والتكنولوجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وبهذه المناسبة، قال معالي منصور المنصوري إن الهند تُعدّ واحدا من أبرز الاقتصادات الابتكارية في العالم، ويجسّد تنفيذ نسخة من شبكة الذكاء التابعة لـ’جي 42‘ بهذا الحجم وفي سوق بهذه الأهمية، التطبيق العملي للتحول القائم على الذكاء الاصطناعي، فنحن نعمل على توفير بنية تحتية تحوّل الطاقة والقدرات الحوسبية إلى ذكاء خاضع لأطر الحوكمة السيادية على نطاق وطني.

وبموجب هذا الإطار، ستتولى "جي 42" بالشراكة مع المركز الهندي لتطوير الحوسبة المتقدمة (C-DAC) مسؤولية تركيب النظام وتنفيذه وتشغيله وصيانته، وسيكون الحاسوب الفائق "كوندور جالاكسي الهند" واحداً من أكبر مجمّعات الحوسبة للذكاء الاصطناعي في الهند، وركيزةً أساسية تدعم طموحات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي.

وسيشكّل المجمّع أساساً لمرحلة جديدة من البحث والتطوير المشترك في قطاعات تشمل الصحة وعلم الجينوم والطاقة والتحليلات الجيومكانية، بما يمكّن الباحثين والمؤسسات من كلا البلدين، إلى جانب المبتكرين الناشئين في الهند، من تطوير العلوم المتقدمة ومعالجة بعض أبرز التحديات المؤثرة في عصرنا.

وسيعمل الحاسوب الفائق "كوندور جالاكسي الهند" للذكاء الاصطناعي بأنظمة "سيريبراس CS-3"، المبنية على تقنية "المحرك واسع النطاق للرقاقة" "Wafer Scale Engine" الخاصة بالشركة.

كانت "سيريبراس" قد أنجزت مؤخراً واحدة من أبرز عمليات الطرح العام الأولي في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال إدراج أسهمها في سوق ناسداك تحت الرمز CBRS، بما يعكس ثقة قوية في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويمثل تنفيذ "كوندور جالاكسي الهند" امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين "جي 42" و"سيريبراس"، اللتين تديران معاً عدة مجمّعات للحوسبة الفائقة في الولايات المتحدة ضمن شبكة "كوندور جالاكسي"، فيما يوسّع هذا المشروع حضور الشبكة إلى واحدة من أكثر الأسواق الناشئة أهميةً على مستوى العالم.