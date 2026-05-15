سجايا فتيات الشارقة تطلق مبادرة «صلة» لتعزيز دور أولياء الأمور في تمكين بناتهن

الشارقة في 15 مايو/وام/ أطلقت سجايا فتيات الشارقة مبادرة «صلة» تزامنًا مع يوم الأسرة وضمن توجهات عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيدًا على أهمية دور الأسرة كشريك رئيسي في دعم رحلة الفتيات وتمكينهن.

تهدف المبادرة إلى تعزيز دورأولياء الأمور شركاء أساسيين في مسيرة المنتسبات من خلال إشراكهم في الفعاليات والأنشطة المتنوعة وتخصيص مساحات تفاعلية تجمعهم مع بناتهم في تجارب مشتركة تُعزّز القرب وتفتح آفاق الحوار البنّاء.

وتتضمن المبادرة توزيع هدايا تعبّر عن منجزات المنتسبات بما يسهم في تعزيز التواصل ودعم التطور المهاري وبناء جسور تواصل فعّالة بين الأسرة والمؤسسة.

وتسعى «صلة» إلى خلق لحظات نوعية تُقرّب المسافات وتُرسّخ مفهوم الشراكة الحقيقية في بناء شخصية الفتاة من خلال ورش عمل و تفاعلية وأنشطة تجمع بين المتعة والفائدة بما ينعكس إيجابًا على نمو المنتسبات وثقتهن بأنفسهن.