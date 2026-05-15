خولة بنت أحمد السويدي: دعم الأسرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة

أبوظبي في 15 مايو /وام/ أكدت حرم سموالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشارالأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة خولة للفن والثقافة أن الأسرة تمثل المنطلق الأول لصناعة الإنسان وبناء القيم والبيئة الأهم لغرس المسؤولية والانتماء بما يجعلها حجر الأساس في استقرار المجتمع وتقدمه مشيرةً إلى أن دعم الأسرة وتمكينها يمثلان محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت سموها في تصريح خاص بمناسبة اليوم العالمي للأسر الذي يصادف 15 من مايو أن دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها الاستشرافية نجحت في ترسيخ نموذج متقدم في الاهتمام بالأسرة وتعزيز مكانتها من خلال سياسات ومبادرات شاملة تدعم التماسك المجتمعي وتوفر بيئة متوازنة تعزز جودة الحياة وتحافظ على القيم الإنسانية والاجتماعية الأصيلة التي قامت عليها الدولة.

وأوضحت سموها أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وترسيخ دورها في بناء أجيال واعية وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية بما ينسجم مع تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وأكدت أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز دور الأسرة في المجتمع وترسيخ قيم الترابط والتكافل بما يعكس رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك يقوم على أسس قوية من الاستقرار والإنسانية.