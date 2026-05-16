مسلحون يختطفون عشرات التلاميذ في شمال شرق نيجيريا

أبوجا في 16 مايو /وام/ اختطف مسلحون عشرات التلاميذ في ولاية "بورنو" شمال شرق نيجيريا، دون معرفة مصيرهم.

وقدّر أهالي التلاميذ وسكان محليون في "أسكيرا أوبا"، وهي منطقة تقع على أطراف غابة سامبيسا المحمية الطبيعية التي تحولت إلى معقل للمجموعات مسلحة، عدد المخطوفين من المدرسة الابتدائية المركزية في قرية "موسى" بين 35 و43 تلميذا، لافتين إلى أن الهجوم وقع بعد وقت قصير من مغادرة قوات الجيش النيجيري المدينة.

وذكروا أن المسلحين وصلوا المدنية في أقل من نصف ساعة على متن دراجات نارية ونفذوا عملية اختطاف أطفال مدرسة ابتدائية وروضة أطفال، مشيرين إلى أن من بين المختطفين طفل رضيع.

وتخوض نيجيريا، الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا، حربا مستمرة منذ 17 عاما ضد منظمات مسلحة تستخدم الخطف من ضمن تكتيكاتها العسكرية، وأبرز عملياتها اختطاف تلميذات شيبوك عام 2014.

