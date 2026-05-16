تسرب سائل مشع في محطة أوناغاوا النووية باليابان

طوكيو في 16 مايو /وام/ رصدت شركة "Tohoku Electric Power" المشغلة لمحطة أوناغاوا للطاقة النووية في محافظة ميياغي اليابانية، تسربا لسائل يحتوي على مواد مشعة في وحدة التوليد الثانية بالمحطة.

وجرى اكتشاف التسرب، وفقا لبيان صادر عن الشركة، في قسم التوربينات خلال ساعات النهار.

وأوضحت الشركة أن السائل المشع كان يتسرب عبر شق في خزان تصريف مضخة المكثف، مشيرة إلى أن المفاعل كان في حالة توقف تام عن التشغيل لحظة اكتشاف الحادثة.

وأكد البيان أن السائل لم يتخط حدود المبنى، ولم يسجل أي تأثير على البيئة المحيطة.

وفي السياق ذاته، نفت الشركة أي ارتباط بين هذه الحادثة وزلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب المنطقة ذاتها في ساعات المساء، مؤكدة أن الحادثتين وقعتا بصورة مستقلة.

وتقع محطة أوناغاوا النووية على الساحل الشمالي لجزيرة هونشو، على بعد نحو 330 كيلومترا شمال شرق طوكيو، وهي في الخدمة منذ عام 1984.

