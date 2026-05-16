وكالات الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة بالصومال

نيويورك في 16 مايو /وام/ دعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى زيادة المساعدات المنقذة للحياة بشكل عاجل لتجنب حالة طوارئ خطيرة من انعدام الأمن الغذائي تزداد حدة بشكل سريع في الصومال.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن منظمة الأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، وجهوا نداء لزيادة المساعدات.

وقال إن أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أظهر أن المستويات الحرجة من انعدام الأمن الغذائي في الصومال تؤثر على 6 ملايين شخص، أي ما يقرب من ثلث السكان، من بينهم 1.9 مليون طفل، 493 ألفا منهم يواجهون سوء التغذية الحاد.

وأضاف أن صدمات متعددة تتسبب في تفاقم الأزمة، بما في ذلك الجفاف الشديد وانعدام الأمن والمساعدات الإنسانية المحدودة للغاية والآثار الممتدة للصراع في الشرق الأوسط.

وأردف أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي يتعرض فيها الصومال لخطر المجاعة - في منطقة بورهاكابا، بولاية جنوب غرب الصومال، لافتا إلى انه تم في عام 2022، تجنب المجاعة من خلال توسيع نطاق التدخلات الإنسانية بشكل كبير واستدامتها في أعقاب أطول موجة جفاف على الإطلاق.

