"آيسنار 2026" يطلق خمس فعاليات رئيسية جديدة

أبوظبي في 16 مايو /وام/ أعلن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، الذي يقام كل عامين والمخصص لقطاعي الأمن الوطني والدفاع المدني، عن إطلاق خمس فعاليات جديدة ضمن دورته التاسعة والأكبر في تاريخه، التي ستُعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، في خطوة تعكس توسعاً ملحوظاً في نطاق الحدث ليشمل مجالات التكنولوجيا، وخدمات الاستجابة للطوارئ، والأمن السيبراني، وحلول الذكاء الاصطناعي.

ويُقام المعرض في نسخته التاسعة ليوفر منصة للتعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، تجمع المؤسسات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون وخبراء الصناعة لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة، وتعزز القدرات الأمنية الوطنية.

وستشهد نسخة "آيسنار 2026" إطلاق "منتدى أمن الذكاء الاصطناعي"، وهو منصة إستراتيجية رفيعة المستوى، تجمع على مدار ثلاثة أيام قادة الصناعة، وصناع السياسات، ومقدمي الحلول التكنولوجية، وخبراء الذكاء الاصطناعي.

ويساعد المنتدى في التعرف على الدور المحوري الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الوطني، والدفاع السيبراني، وإنفاذ القانون، وحماية المنشآت الحيوية، علاوة على توفير مساحة تفاعلية للتعاون عبر القطاعات المختلفة؛ إذ يواصل الذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل مشهد الأمن العالمي.

كما سيشهد الحدث إطلاق هاكاثون "Code Breaker"، وهي مسابقة يشارك فيها المتنافسون في محاكاة سيناريوهات واقعية للأمن السيبراني، بما يبرز أهمية أنظمة الحماية الرقمية باعتبارها خط الدفاع الأول لتأمين البنية التحتية الحديثة، ويقدم رؤى عملية حول التهديدات المتطورة والابتكارات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني.

وسيقدم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" كذلك منصة "محور الإطفاء"، التي تسلط الضوء على أحدث المركبات والتقنيات والمعدات من أبرز الشركات المصنعة والموردة في قطاع السلامة من الحرائق، وتجمع الجهات المعنية في قطاع الدفاع المدني والإطفاء، بما في ذلك المتخصصين في الاستجابة للطوارئ وتتيح الفرصة لصنّاع القرار، لاستكشاف أحدث الابتكارات التي تعيد تشكيل قدرات الإطفاء والإنقاذ الحديثة.

ويتضمن الحدث هذا العام تقديم فرق "K9" عرضاً لخفة الحركة، وهو استعراض تفاعلي يبرز مستوى اللياقة والدقة والجاهزية العملياتية لوحدات الكلاب البوليسية، ويمنح الزوار فرصة للتعرف عن قرب على الدور الحيوي الذي تؤديه هذه الوحدات المدربة في مجالات الشرطة والجمارك وعمليات الأمن الوطني.

وسيجمع العرض فرقاً متخصصة من وزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وأكاديمية "K9 العالمية"، ووحدة الكلاب البوليسية في الأردن، مع تسليط الضوء على أحدث التطورات في قدرات هذه الوحدات وأساليب تدريبها.

واستكمالاً للفعاليات الجديدة المصاحبة للمعرض، تأتي "بطولة آيسنار للياقة البدنية"، وهي تجربة تفاعلية تنظمها مجموعة "أدنيك" و"أوكسجين جيم" بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف تسليط الضوء على متطلبات اللياقة البدنية العالية التي يجب أن تتوافر في العاملين بالخطوط الأمامية لقطاعات الطوارئ والخدمات الأمنية.

وستشهد البطولة تحدي المتسابقين للتنافس على اجتياز مسارات حواجز مكثفة مستوحاة من تدريبات "الكروس فيت"، صُممت لاختبار القوة البدنية، والقدرة على التحمّل، والتنسيق، والعمل الجماعي ضمن سيناريوهات تشغيلية واقعية تحاكي بيئات العمل التي تتطلب قدرات بدنية كبيرة لمواجهة ضغوط العمل في مجالات الإنقاذ والإطفاء، بما يبرز أهمية الجاهزية البدنية والذهنية في تعزيز الكفاءة التشغيلية لفرق الأمن والاستجابة للطوارئ.

ويقدّم "آيسنار 2026"، إلى جانب هذه الفعاليات الجديدة، اثنتين من أبرز منصاته المتخصصة؛ الأولى هي "منصة الأمن السيبراني"، التي تُقام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وتستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الأمن السيبراني والحماية الرقمية، وتسلّط الضوء على دور التقنيات المتقدمة في تعزيز المرونة السيبرانية لدى الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية، كما تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير بنية تحتية رقمية آمنة ومتقدمة في مجال الأمن السيبراني.

كما تتضمن نسخة عام 2026 "صالة الوفود الرسمية"، وهي منصة رفيعة المستوى تجمع المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات وقادة القطاع، لتبادل الرؤى والخبرات، وإجراء حوارات إستراتيجية، وبناء شراكات نوعية ذات أثر ملموس.