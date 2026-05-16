جامعة المدينة عجمان و"الشؤون القانونية" تنظّمان مؤتمراً دولياً حول دور الذكاء الاصطناعي بتطوير التشريعات

عجمان في 16 مايو/ وام / تنظم كلية القانون في جامعة المدينة عجمان، بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية بحكومة عجمان، مؤتمراً علمياً دولياً بعنوان "الابتكار التشريعي والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة"، يومي 18 و19 مايو الحالي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين.

ويُعقد المؤتمر في يومه الأول حضورياً بمقر الجامعة في عجمان، على أن تُنظم جلسات اليوم الثاني عن بُعد، بما يتيح مشاركة أوسع للخبراء والباحثين من داخل الدولة وخارجها.

ويأتي تنظيم المؤتمر في ظل التحولات المتسارعة بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من ضرورة تطوير منظومة تشريعية مرنة ومبتكرة تواكب هذه المتغيرات، وتعزز من تنافسية الدولة وريادتها.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور الحيوية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التشريعات، واستعراض التجارب العالمية، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الابتكار التشريعي وسبل معالجتها، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار بين صناع القرار والأكاديميين والخبراء القانونيين، وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير بيئة تشريعية متقدمة تواكب رؤية الإمارات المستقبلية.

ويتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المختصين والجهات الحكومية، تأكيداً على أهمية التكامل بين مختلف القطاعات في دعم الابتكار التشريعي.