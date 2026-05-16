اتحاد الجودو يعتمد قائمة البعثة المشاركة في آسيوية الناشئين بطشقند

أبوظبي في 16 مايو/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، اعتماد مشاركة 5 لاعبين في بطولة آسيا للناشئين التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بطشقند على مدار يومي 28 و29 مايو الحالي.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن القائمة تضم مسعود المسماري "تحت 55 كجم"، وأنس اليماحي "تحت 60 كجم"، وصقر العتيبي "تحت 66 كجم" وحميد المازمي "تحت 73 كجم" ويوسف العواد "تحت 81 كجم".

وأشار إلى أن البعثة سوف يرأسها محمد جاسم الأمين العام للاتحاد، وتضم الطاقم الفني المكون من المدرب الأوزبكي شرف الدين لطفي، والدكتور موح الموح عضو اللجنة الفنية.

وأكد الدرعي أن البعثة ستغادر إلى طشقند يوم 26 الجاري، تمهيداً للمشاركة في البطولة التي تشهد تنافساً كبيراً بين مئات اللاعبين واللاعبات، موضحاً أن المنتخب يستعد من خلال معسكر إعداد في الفجيرة من 22 إلى 25 مايو الجاري، قبل السفر إلى أوزبكستان.

ونوه إلى حرص الاتحاد على الاهتمام بمنتخبات المراحل السنية خلال المرحلة القادمة، ضمن إستراتيجية متكاملة لتأسيس قاعدة عريضة من اللاعبين الصاعدين، وتوفير فرص الصقل والاحتكاك لهم، من خلال البطولات الخارجية، لتمكينهم من المهارات التنافسية.