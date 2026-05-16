رئيس الوزراء العراقي يتعهد بتعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية

بغداد في 16 مايو/ وام / أكد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة العراقية الجديدة ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره في المنطقة.

وقال الزيدي، في كلمة بعد تسلمه منصبه رسمياً اليوم من رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني، إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهداً بالعمل المخلص في مواجهة التحديات واطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، لا يعتمد على مورد واحد.

وأضاف أن الحكومة ستعمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، وستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع.

وكان الزيدي وحكومته أدوا اليمين الدستورية أول أمس الخميس بعد أن منحها البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.

-خلا-.