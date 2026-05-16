مكتبة محمد بن راشد تنظم فعاليات متنوعة احتفاء بيوم الكاتب الإماراتي 26 مايو

دبي في 16 مايو/ وام / تحتفي مكتبة محمد بن راشد بـ”يوم الكاتب الإماراتي” الذي يصادف في 26 مايو من كل عام، عبر برنامج ثقافي متكامل يجمع نخبة من الأدباء والكتاب والمبدعين والمؤسسات الثقافية الوطنية، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الحركة الأدبية المحلية وتسليط الضوء على المنجز الثقافي الوطني وتعزيز حضور الكاتب الإماراتي في المشهد الثقافي العربي والعالمي.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل والمعارض التفاعلية التي تستعرض تطور المشهد الأدبي الإماراتي ودور المؤسسات الثقافية في رعاية المواهب الإبداعية وصقلها، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الأدبية الشابة ودعم الأصوات الجديدة.

وينطلق البرنامج بجلسة بعنوان “الصوت الإماراتي في المشهد الثقافي العالمي.. نماذج من جائزة الشيخ زايد للكتاب” بمشاركة نخبة من المتحدثين من مركز أبوظبي للغة العربية، حيث تناقش الجلسة حضور الكاتب الإماراتي في المشهد الثقافي والإعلامي المعاصر ودور المنصات الإعلامية في إبراز الإبداع المحلي.

إضافى إلى جلسة “رعاية الكاتب: برنامج قلم للكتابة الإبداعية نموذجا” التي تستعرض دور المؤسسات المحلية في تمكين الكاتب الإماراتي وتطوير أعمال أدبية مؤثرة، إلى جانب جلسة عصف ذهني بعنوان “مستقبل الأدب الإماراتي” تناقش التحولات التي يشهدها المشهد الأدبي المحلي في ظل التطور الرقمي وتغير اهتمامات الأجيال الجديدة.

وبالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، تستضيف المكتبة حفل تكريم الفائزين في جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، احتفاء بالتجارب الأدبية الشابة وتحفيزا للحراك القصصي في الدولة.

وتتضمن الفعاليات جلسات وورش عمل متخصصة تشمل “الكاتب الصغير” و”الخط العربي” و”فن التذهيب”، إضافة إلى معارض ثقافية مصاحبة وفعاليات “المكتبة البشرية” التي تتيح للجمهور لقاء كتاب إماراتيين في حوارات مباشرة وتفاعلية، بما يعكس التزام المكتبة بترسيخ القراءة والإبداع كجزء أصيل من الهوية الثقافية الوطنية.