اتحاد الرجبي يعتمد مشاركة فريق شاهين في "آسيوية الأندية" بسريلانكا

دبي في 16 مايو/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للرجبي اعتماد برنامج مشاركة فريق شاهين، التابع له، في النسخة الأولى من بطولة آسيا للأندية، بسريلانكا على يومي 4 و5 يوليو المقبل.

ونوه الاتحاد في بيان له باختيار 12 لاعباً لتمثيل الفريق في البطولة، بعد مرحلة التقييم خلال المعسكر الحالي الذي يضم 30 لاعباً، على ملاعب "ذا سيفنز"، بقيادة المدرب خلدون المليح ومساعده يوسف شاكر، مشيداً بمستوى اللاعبين في المباراة الودية الأخيرة أمام فريق "يويودي إس"، بمشاركة عدد من لاعبي منتخب فيجي.

وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام، أن الفريق وصل إلى مرحلة كبيرة من الجاهزية للآسيوية، وحرص الاتحاد على توفير أفضل برامج الإعداد والاحتكاك الدولي للاعبين، من بينها المشاركة في بطولة موناكو الدولية بفرنسا، والتي شهدت فوزه بالميدالية الفضية.

وأضاف أن الفريق يحظى بدعم واهتمام كبيرين من الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، باعتباره رافداً مهماً للمنتخب الوطني الأول، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين في أعمار سنية صغيرة، مشيراً إلى أن المشاركة في الآسيوية محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد للاعبي المنتخب لبطولة آسيا لسباعيات الرجبي المقبلة.