نادي العين يتوج بطلاً لدوري تحت 21 سنة لكرة القدم

أبوظبي في 16 مايو/ وام / تُوج نادي العين بلقب مسابقة دوري تحت 21 سنة لكرة القدم للموسم 2025-2026، بعد فوزه على نادي الجزيرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت أمس على استاد طحنون بن محمد، ضمن مباريات الجولة الـ28 والأخيرة من المسابقة.

وسجل هدفي العين اللاعبان مودو نيانج وعبدالله فيصل، فيما أحرز هدف الجزيرة اللاعب روبرت لارتي.

وحضر المباراة ومراسم التتويج فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس لجنة المسابقات، حيث قام بتسليم لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري الميداليات الذهبية ودرع مسابقة دوري تحت 21 سنة.

واختتم فريق العين مشواره في المسابقة برصيد 64 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 مباريات، فيما خسر مباراتين فقط طوال مشواره في الدوري.