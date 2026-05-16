إشادات واسعة بالمستوى التنظيمي لـ“أبوظبي جراند سلام” ودورها في تطوير مهارات اللاعبين

أبوظبي في 16 مايو/ وام / أكد عدد من أولياء الأمور واللاعبين المشاركين في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، المقامة حالياً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، أن البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرتهم الرياضية، وفرصة مميزة للاحتكاك بأبطال العالم ومتابعة مستويات فنية عالية تسهم في تطوير مهارات اللاعبين وصقل خبراتهم، مشيدين بالمستوى التنظيمي والدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.

وأوضح فارس الراشدي، والد اللاعب علي، أن تتويج نجله بالميدالية الذهبية في فئة الناشئين مثّل حافزاً إيجابياً وداعماً له، لافتاً إلى حجم التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة بفضل الدعم المستمر الذي أسهم في تحفيز الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة والتميز فيها.

وأشار إلى أن رياضة الجوجيتسو لا تقتصر فوائدها على الجانب البدني، بل تسهم في تنمية التفكير والانضباط والثقة بالنفس لدى الأطفال، مؤكداً أن اللعبة تجعل الأطفال يعتمدون على عقولهم قبل عضلاتهم.

وأوضح أن نجله بدأ ممارسة الجوجيتسو في سن الخامسة، ويواصل تدريباته بانتظام إلى جانب ممارسته رياضات أخرى مثل الفروسية، ما ساعده على تعزيز شغفه بالرياضة وتطوير مستواه، لافتاً إلى أن خسارته في نسخة العام الماضي كانت دافعاً للعودة بصورة أقوى هذا الموسم وتحقيق الميدالية الذهبية.

من جانبه، أعرب أرحمة مبارك سالم بن ذيبان المنصوري عن فخره بما حققه نجله مبارك بعد فوزه بالميدالية الذهبية، مؤكداً أن الجوجيتسو أسهمت في غرس قيم الاحترام والالتزام والطموح لديه، معرباً عن تطلعه لرؤيته يواصل تحقيق البطولات وتمثيل الإمارات في أعلى المستويات.

وقال اللاعب مبارك إن تشجيع والده وعائلته كان الدافع الأكبر له لتحقيق الفوز، مؤكداً أن المشاركة في بطولة “أبوظبي جراند سلام” منحته حافزاً كبيراً لتطوير مستواه والاستمرار في تحقيق الإنجازات.

وأكدت آمنة خوري، والدة اللاعب أحمد خوري، أن نجلها عاد إلى المنافسات بحماس كبير بعد فترة غياب، لافتة إلى أنه من محبي رياضة الجوجيتسو منذ عام 2022، ويخوض تدريبات شبه يومية إلى جانب ممارسته رياضات أخرى مثل المواي تاي والفنون القتالية المختلطة.

وأوضحت أن الجوجيتسو كان لها تأثير إيجابي واضح على شخصية نجلها، إذ ساعدته على التخلص من الانطوائية ومنحته مزيداً من الثقة بالنفس والانفتاح، معربة عن أملها في أن يواصل تطوره ليصبح بطلاً عالمياً يمثل الإمارات في المحافل الدولية.

بدوره، أعرب اللاعب منصور محمد المنصوري عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية، مؤكداً أن الإنجاز جاء نتيجة الالتزام بالتدريبات والاجتهاد المستمر بدعم كبير من أسرته.

وقال والده محمد منصور المنصوري إن الرياضة تسهم في بناء شخصية الأبناء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم منذ الصغر، مشيراً إلى أن الجوجيتسو تنعكس على سلوك الأطفال في جوانب عديدة، مثل احترام الوقت والانضباط وتنفيذ التعليمات والثقة بالنفس.

وأشاد بالمستوى التنظيمي للبطولة، مؤكداً أن مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات تعكس حجم الاهتمام المتزايد برياضة الجوجيتسو، والدور الذي تلعبه البطولة في توفير بيئة تنافسية مميزة تمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بأفضل المواهب والنجوم من مختلف دول العالم.