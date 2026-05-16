مراكز متقدمة لطلاب رأس الخيمة في مسابقة "تحدي الرياضيات"

رأس الخيمة في 16 مايو / وام / احتفلت أكاديمية رأس الخيمة "الحمراء" بالإنجازات المتميزة لطلابها خلال حفل توزيع جوائز "تحدي الرياضيات 2026"، تقديرًا لأدائهم في أحد أكثر برامج الرياضيات تنافسية في المنطقة.

وجمعت مسابقة "تحدي الرياضيات" طلابًا من أكثر من 130 مدرسة من 11 دولة .

و حصدت عائشة العبدولي المركز الأول في الصف الثاني (المستوى 5)، بينما حقق جاسم العبدولي المركز الثاني في الصف الخامس (المستوى 4)، ليمثلا أكاديمية رأس الخيمة الحمراء بين نخبة الطلاب المتفوقين في المنطقة.

كما احتفت المدرسة بالطلاب الذين صُنّفوا ضمن أفضل 100 طالب على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط .

وقال غراهام بيل المدير التنفيذي لأكاديمية رأس الخيمة نحن فخورون للغاية بطلابنا لإنجازاتهم المتميزة في مسابقة "تحدي الرياضيات" وإن تفانيهم ومثابرتهم وشغفهم بالتعلم يعكس بحق ثقافة التميز الأكاديمي التي نواصل ترسيخها في أكاديمية رأس الخيمة الحمراء.