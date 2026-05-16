"هجن الرئاسة" تتوج برمزي الثنايا في "ختامي الوثبة" 2026

أبوظبي في 16 مايو / وام / تألقت هجن الرئاسة في منافسات الثنايا، ضمن فعاليات النسخة الـ47 للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة "ختامي الوثبة 2026".

وتفوقت هجن الرئاسة بحصد رمزي الثنايا الأبكار والقعدان، لمسافة 8 كلم في الظهور الأول لأشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ، بعد أداء مميز في المنافسات، وشهد الشوط الأول للثنايا الأبكار المفتوح فوز "الشاهينية" لهجن الرئاسة بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بالكأس مسجلة 12:05:04 دقيقة.

وأهدى "مروح" بإشراف المضمر حمدان محمد بن مروشد، هجن الرئاسة، بندقية الثنايا القعدان في الشوط المفتوح، بزمن قدره 12:26:26 دقيقة.

وافتتحت هجن الرئاسة منافسات الفترة الصباحية لسن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، على مدار 14 شوطا، بحصد لقب 11 شوطا، بينما حصدت "هجن العاصفة" 3 ألقاب.

من جهة أخرى، تتواصل المنافسات غدا بإقامة 25 شوطاً، منها 13 لفئة الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كلم في الفترة الصباحية، وتصل جوائزها المالية إلى 400 ألف درهم للفائز في أول شوطين للحول، و300 ألف درهم لأول شوطين للزمول.

كما تشهد الفترة المسائية فعاليات السباق التراثي من 12 شوطا، منها 3 أشواط للرجال والسيدات، ويحصد الأول في كل شوط 100 ألف درهم، والثاني 50 ألف، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى للفائزين حتى المركز العاشر.